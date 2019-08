Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Eigengewächs Nico Mantl verlängert langfristig DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Eigengewächs Nico Mantl verlängert langfristig 22.08.2019 / 14:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SpVgg Unterhaching verlängert mit Nico Mantl Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit Nico Mantl um vier Jahre verlängert. Der 19-jährige Torhüter unterschrieb bis zum 30. Juni 2023. "Wir sind außerordentlich glücklich, dass wir uns mit Nico auf diese langfristige Zusammenarbeit geeinigt haben. Er ist ein sehr großes Talent mit enormer Perspektive", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Er hat unser vollstes Vertrauen als neue Nummer eins und steht wie kaum ein anderer für unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Das ist der Hachinger Weg!" Der gebürtige Münchner kam 2011 vom Partnerverein FC Deisenhofen in die U12 der Spielvereinigung Unterhaching und ist seit dieser Saison Stammkeeper. Insgesamt machte Mantl bisher neun Spiele in der 3. Liga. "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag hier verlängert habe. Der Verein hat viel vor. Ich möchte mit Unterhaching den Weg weitergehen und in die 2. Bundesliga aufsteigen", sagt Mantl. "Ich gehe jetzt in meine neunte Saison hier in Haching und habe immer das absolute Vertrauen gespürt. Das familiäre und ruhige Umfeld ist sehr positiv für meine Entwicklung. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich mit 19 Jahren bereits in der 3. Liga im Tor stehen darf." 22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 861857 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 861857 22.08.2019 ISIN DE000A2TR919 AXC0199 2019-08-22/14:44