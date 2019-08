Das ist die 2. Gelegenheit à la Leoni vor genau einer Woche. Schon ein Blick auf den Kursverlauf sagt alles.



Bertrandt ist Ingenieur-Dienstleister für VW und BMW neben einigen anderen. Rd. 1 Mrd. € Umsatz sind heute Morgen nur noch 500 Mill. € wert. Bertrandt warnte gestern davor, dass die Gewinnerwartungen in diesem Jahr geringer ausfallen als zuvor, weil der Umbau in Richtung E-Mobilität dazu zwingt.



VW und BMW liefern die Vorgaben - Bertrandt muss dem folgen. Daraus ergeben sich die bekannten Umbaukosten aller Art. Genau so wie bei Leoni und anderen Auto-Zulieferern.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!