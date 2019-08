Alibaba-Aktie: Wichtige Kursmarken im Blick

Im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal 2019/2020 (per 30. Juni) verbesserte sich der Alibaba-Umsatz durch ein starkes Wachstum in den Bereichen e-commerce und cloud computing um 42 Prozent auf 16,7 Mrd. US-Dollar. Beim Gewinn wurde sogar ein Plus von 150 Prozent (2,8 Mrd. US-Dollar) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet.

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung verschafft auch der Aktie des chinesischen Online-Auktionshauses derzeit Rückenwind, die seit Anfang August deutlich zulegen konnte. Dabei gelang in der vergangenen Woche auch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie, womit die Aktie wieder im übergeordneten Aufwärtstrend notiert.

