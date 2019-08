Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit freundlicher Tendenz starten. Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,37 Prozent höher bei 26 300 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um gut 0,9 Prozent zugelegt.

Nach den uneindeutigen geldpolitischen Signalen vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung erwarten Anleger weitere Hinweise von der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Da die Meinungen innerhalb der Fed sehr konträr seien, könne Powell für die kommende Sitzung keine definitive Zinssenkung in Aussicht stellen, glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Eine zu abwartende Haltung würde aber die Anleger enttäuschen.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Tesla im Fokus stehen. Im vorbörslichen Handel stiegen sie zuletzt um 2,9 Prozent. Nachdem Volkswagen-Chef Herbert Diess in einem Pressebericht als "größter Tesla-Fan der Autoszene" bezeichnet wurde, kursieren am Markt Gerüchte um einen möglichen Vorstoß der Wolfsburger in Richtung des US-Elektroautobauers. Die Hürde für einen VW-Einstieg bei Tesla sei nicht finanzieller Natur, sondern die Zustimmung der VW-Großaktionäre, wird ein Diess-Vertrauter im "Manager Magazin" zitiert.

Mastercard-Anteilscheine reagierten vorbörslich kaum auf die Nachricht, dass bei dem Datenleck in einem Bonusprogramm des Kreditkartenanbieters auch Listen mit vollständigen Kartennummern von Zahlungskarten in Umlauf gelangt sind. In ersten bekanntgewordenen Listen waren die Nummern noch bis auf die letzten vier und ersten zwei Ziffern unkenntlich.

Die Papiere von Nordstrom Inc schnellten vorbörslich um 8 Prozent nach oben. Die Kaufhaus- und Versandhauskette hatte für das abgelaufene Quartal zwar ein Umsatz- und Ergebnisminus ausgewiesen. Die Kennziffern fielen jedoch weniger schlimm als befürchtet aus.

Die Aktien von Keysight Technologies verzeichneten vorbörslich einen Kurssprung von 7 Prozent. Auch die Quartalsresultate des US-Messgeräte-Herstellers übertrafen die durchschnittlichen Markterwartungen. Zudem stufte die Investmentbank Robert W. Baird die Keysight-Titel von "Neutral" auf "Outperform" hoch und erhöhte ihr Kursziel von 82 auf 100 US-Dollar./edh/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0203 2019-08-22/15:01