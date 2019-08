Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street deutet sich heute ein unspektakulärer Handelsauftakt an. Vorbörslich ist bei Dow Jones und Co nur wenig Bewegung zu sehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Target, Foot Locker, Alibaba, Tiffany & Co., LVMH und Kering. Marco Uome mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.