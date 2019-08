Sollte der Plan des in Zürich börsennotierten steirischen Halbleiterbauers ams aufgehen, Osram zu übernehmen, so soll das deutsche Unternehmen zu einer 100-Prozent-Tochter werden. Das sagte ams-Finanzvorstand Michael Wachsler-Markowitsch am Donnerstag laut Reuters. Die Integration solle innerhalb von drei Jahren abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...