Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 65,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Geschäftsentwicklung 1.HJ 2019: Höhere Umsätze und Gewinnsteigerung erreicht, Prognosen bestätigt Wie erwartet, ist es dem HELMA-Konzern in den ersten sechs Monaten 2019 gelungen, wieder steigende Umsatzerlöse vorzuweisen. Nachdem im Vorjahreszeitraum, als Folge der umgesetzten Konzentration auf margenstarke Umsätze sowie aufgrund vorliegender Engpässe bei General- und Subunternehmen sowie bei den Genehmigungsbehörden ein Umsatzrückgang ausgewiesen wurde, ist die Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2019 in Höhe von 14,2 % auf 110,31 Mio. EUR (VJ: 96,60 Mio. EUR) als Rückkehr zum Umsatzwachstum zu betrachten. Damit knüpfte die Gesellschaft an den bisherigen Halbjahresrekordwert aus dem Geschäftsjahr 2017 an, bei einer allerdings deutlich verbesserten Ergebnissituation. Die im Vorjahr verstärkt umgesetzte Konzentration auf der Rentabilität der Projekte, wodurch eine schnelle Umsatzrealisierung nicht mehr im Vordergrund steht, wird anhand einer allgemeinen Verbesserung der Ergebnismargen sichtbar. Sowohl das EBIT als auch das um die aktivierten Zinskosten bereinigte EBIT kletterten insbesondere seit Beginn des vergangenen Geschäftsjahres 2018 überproportional zum Umsatz. Besonders sichtbar wird dies anhand des Vergleiches zum ersten Halbjahr 2017, in dem gleich hohe Umsatzerlöse wie im ersten Halbjahr 2019 erzielt wurden. Das bereinigte EBIT lag damals mit 6,60 Mio. EUR deutlich unterhalb des nun erreichten Rekordwertes in Höhe von 8,47 Mio. EUR. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat das HELMA-Management die bisherige Prognose, wonach ein EBT in einer Bandbreite von 23,5 - 26,0 Mio. EUR erwartet wird, bestätigt. Auch die mittelfristige Wachstumsstrategie, im Rahmen derer jährliche Umsatzerlöse in Höhe von deutlich über 300 Mio. EUR erwartet werden, wurde bestätigt. Die Rechnung für diese Strategie ist nachvollziehbar. Demnach verfügt die Gesellschaft derzeit über gesicherte Grundstücke für das Bauträgergeschäft (Wohn- und Ferienimmobilien) auf denen rund 3.400 Einheiten mit einem Umsatzpotenzial in Höhe von 1,4 Mrd. EUR errichtet werden können. Dieses umfangreiche Projektvolumen könnte in den kommenden fünf Jahren realisiert werden, was jährlichen Umsatzerlösen in Höhe von rund 280 Mio. EUR entsprechen würde. Darüber hinaus sollte der Bereich Baudienstleistungen, für den keine eigenen Grundstücke benötigt werden, mittelfristig Umsatzerlöse in Höhe von jährlich rund 100 Mio. EUR beisteuern. Somit wäre die von der Gesellschaft erwartete Zielgröße von deutlich über 300 Mio. EUR als sehr gut erreichbar einzustufen. Auf Basis der überzeugenden Entwicklung des ersten Halbjahres 2019 sowie der bestätigen Unternehmensguidance behalten wir unsere bisherigen Prognosen (siehe Researchstudie vom 21.03.19) unverändert bei. Nach wie vor sollte die HELMA auf Gesamtjahresbasis ein Umsatzwachstum in Höhe von 13,8 % auf 288,28 Mio. EUR (2018: 253,28 Mio. EUR) erzielen. Wir gehen dabei von einer unverändert positiven Entwicklung in beiden Segmenten Baudienstleistungen und Bauträgergeschäft aus, wobei wir einen spürbaren Anstieg der Umsätze im Bauträgergeschäft (Wohnen) erwarten. Eine gute Grundlage für unsere Prognose stellt zudem der Auftragsbestand dar, welcher zum 30.06.2019 auf 197,41 Mio. EUR (VJ: 154,81 Mio. EUR) deutlich um 27,5 % zugelegt hat. Die Fortsetzung der Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen sowie die erwartet überproportionale Entwicklung im Bauträgergeschäft (Wohnen) sollten zur von uns erwarteten Margenverbesserung führen. Auch in den kommenden Geschäftsjahren dürfte der tendenziell zunehmende Umsatzbeitrag des margenstärkeren Bauträgersegments zu einer weiteren Verbesserung der Ergebnismargen beitragen. Das von uns für 2019 erwartete EBT in Höhe von 24,05 Mio. EUR liegt innerhalb der von HELMA erwarteten Bandbreite und sollte, wie dargestellt, in den kommenden Geschäftsjahren überproportional zulegen. Analog zu unseren unveränderten Prognosen bleibt auch das DCFBewertungsmodell gegenüber unserer letzten Researchstudie ebenfalls unverändert. Ausschließlich aufgrund des Roll-Effektes, wonach die Kurszielbasis nun auf das Geschäftsjahresende 2020 (31.12.2020) verlängert wird (bisher: Geschäftsjahresende 2019), heben wir das Kursziel auf 65,00 EUR (bisher: 60,00 EUR) an. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 37,20 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. 