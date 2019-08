Die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) sind am Donnerstagnachmittag an die Spitze des Leitindex ATX geklettert. Kurz nach Börsenstart waren sie zunächst auf 56,90 Euro gefallen. Am Nachmittag zogen sie aber um 3,6 Prozent höher auf 60,20 Euro.Damit konnten sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...