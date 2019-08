-- Update konzentriert sich auf die Verbesserung des Einzelhandelssortiments, neue Artikel-Einführungen, den Versand --

CINCINNATI, Aug. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance gab heute das zweite kostenlose Update 2019 seiner VMI-Plattform bekannt, und das dritte wird auch noch in diesem Jahr erscheinen. Neben Usability- und Stabilitätsverbesserungen umfasst die neue Version wesentliche Verbesserungen für Sortimente/Zuteilungen von Einzelhandelsartikeln, die Beladung von Lastwagen mit erweiterten Versandbeschränkungen und ein optimiertes Management des Produktlebenszyklus.



"Lebensmittel wie Gewürze, Süßigkeiten und Früchte stellen einzigartige Herausforderungen für den Versand dar", erklärt Doug Bethea, Vice President of Consumer Goods Solutions. "Wenn sie nicht ordnungsgemäß gemanagt werden, können ganze Lastwagenladungen von Lebensmitteln verderben, wenn Produkteigenschaften wie Geruchsabgabe und -aufnahme bei der Zusammenstellung und dem Transport der Lieferung außer Kontrolle geraten. Unsere Lösung berücksichtigt den Lastwagenanteil dieser Produkteigenschaften und die Dauer des gemeinsamen Transports der Produkte, um die Anforderungen an die Produktqualität zu erfüllen."

Diese neue Funktion beinhaltet auch die Möglichkeit, Sendungen mit einer breiten Palette von Produktattributen für einen Lastwagen mit dem besten Produktmix zusammenzustellen. Bethea sagt: "Wir haben einen Sanitärlieferanten, der jetzt verschiedene Längen von geschnittenen Rohren mit geschachtelten Paletten von Sanitärsteckverbindern zu einer optimierten, konsolidierten Lieferung kombinieren kann."

Eine weitere wichtige Änderung besteht darin, Konsumgütern und industriellen Lieferanten die Möglichkeit zu bieten, eine Datei von aufkommenden und auslaufenden Produkten hochzuladen, wenn diese ersetzt oder eingestellt werden oder wenn neue Produkte eingeführt werden. Nach dem Hochladen aggregiert die TrueCommerce-Datalliance-Software die betroffenen Distributoren und Einzelhändler und bietet dem Planer Transparenz, damit er eine Nachschubstrategie für jeden Partner innerhalb eines einzelnen Arbeitsprojekts überdenken, in Kooperation mit anderen zusammenstellen und effizient ausführen kann. Dies stellt für Planer eine erhebliche Zeitersparnis dar, da SKUs häufig wechseln und eine ständige Abstimmung zwischen dem Lieferanten und seinen Partnern erfordern.

Die Produktzuordnung und das Sortiment sind jetzt auch einfacher zu verwalten, da das System von TrueCommerce Datalliance ganze Einzelhandelsläden mit den entsprechenden Produktgrößen, Farben und Materialien auffüllen kann. Bethea sagt: "Leere Regale können genauso frustrierend sein wie Regale, die zur Gänze nur mit einer einzigen Größe oder Farbe bestückt sind. Deshalb machen wir es einfach, ganze Displays in einer Abteilung oder einem Baumarkt passend zu bestücken."

Bestehende TrueCommerce-Datalliance-Kunden können auf die zusätzlichen Funktionen und Vorteile der Version zugreifen, indem sie sich in ihr Konto einloggen und auf den Link "Online-Hilfe und Dokumentation" klicken.

TrueCommerce Datalliance ist ein Geschäftsbereich von TrueCommerce, einem globalen Anbieter von Handelspartnerkonnektivität, Integration und Unified-Commerce-Lösungen. Die VMI-Plattform von TrueCommerce Datalliance ist eine Erweiterung von TrueCommerce Foundry - ein breiter Satz von Unified-Commerce-Services und Apps, die Kunden, Lieferanten, Vertriebswege und Systeme verbinden. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus ihren Omni-Channel-Initiativen zu machen, indem sie eine Konnektivität von Geschäftspartner zu Geschäftspartner, Auftragsmanagement, kollaborative Nachschubplanung, intelligente Auftragserfüllung, funktionsübergreifende Analysen und Produktinformationsmanagement bietet.

Die Lösung setzt das Global Commerce Network von TrueCommerce ein, zu dem mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Großhändler und Logistikdienstleister gehören. Als ein echter Managed-Service-Anbieter verwaltet TrueCommerce den Onboarding-Vorgang für neue Handelspartner sowie das laufende Management von Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen spezifisch für jeden Handelspartner.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com/foundry .

Über TrueCommerce:

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles von EDI über Bestandsmanagement, Auftragserfüllung, digitale Schaufenster und Marktplätze bis zu Ihrem Geschäftssystem und alles, was noch dazugehört, zu integrieren. Um am heutigen dynamischen globalen Markt führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction (Tätigen Sie Geschäfte in alle Richtungen)

Weitere Informationen über TrueCommerce Datalliance finden Sie auf www.datalliance.com .

