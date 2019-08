Audi-Chef Bram Schot gilt als Übergangslösung. Dennoch wirbelt er - und legt sich mit der Belegschaft an. Wunschnachfolger Markus Duesmann muss tatenlos zusehen. Der VW-Tochter droht der Stillstand.

Es ist der 18. August, kurz nach 21 Uhr, als südlich des schwäbischen Örtchens Türkheim ein Fahrer die Kontrolle über seinen Audi e-tron verliert. Das wuchtige Elektroauto wird gegen Bäume geschleudert, rauscht in eine Böschung. Der 700 Kilogramm schwere Batterieblock wird beim Aufprall abgerissen und fängt Feuer, der angrenzende Wald geht in Flammen auf. Der Fahrer kann sich in Sicherheit bringen. Doch die herbeigeeilten Feuerwehrleute können die brennenden Akkus erst nach Stunden löschen.

Spektakuläre Batteriebrände kannte man bislang vor allem vom E-Auto-Pionier Tesla. "Bastelbude", spotteten deutsche Auto-Ingenieure dann gern, auch bei Audi. Anders als die Kalifornier werde man nur ausgereifte E-Autos auf den Markt bringen, es "allen zeigen, wie man wirklich E-Autos baut", hieß es in Ingolstadt.

Doch davon ist Audi, die Marke mit dem Vorsprung-durch-Technik-Anspruch, meilenweit entfernt. Die negativen Schlagzeilen reißen nicht ab: Erst wenige Wochen vor dem Batteriebrand musste Audi seine e-tron-Serie wegen akuter Feuergefahr weltweit zurückrufen. Zudem häufen sich miese Bewertungen für das E-Auto-Aushängeschild des VW-Konzerns in Testberichten. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg zog jüngst eine ernüchternde Bilanz: Audis Attacke auf Tesla sei vorerst gescheitert. Teslas Modelle sind technisch weiter - und verkaufen sich deutlich besser.

Das e-tron-Desaster ist der vorläufige Höhepunkt einer Krise, die sich seit Jahren in Ingolstadt aufbaut. Schon bevor der Dieselskandal Ende 2015 bekannt wurde, fuhr Audi bei Zukunftsthemen wie Elektromobilität und selbstfahrenden Autos der Konkurrenz hinterher. Der Skandal lähmte den erfolgsverwöhnten Autobauer vollends. Teile des Managements und von Forschung und Entwicklung kümmern sich bis heute um die Bewältigung der Vergangenheit - nicht um die Zukunft. Im Sommer 2018 wurde der damalige Audi-Chef Rupert Stadler wegen angeblicher Verdunkelungsgefahr verhaftet. Seither ist die Verunsicherung in Ingolstadt groß.Denn Stadlers eilig benannter Nachfolger, der bisherige Audi-Vertriebschef Bram Schot, gilt intern bloß als Lückenbüßer: Er soll Audi nur so lange führen, bis der eigentliche Wunschkandidat von Konzernchef Herbert Diess - der bisherige BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann - in Ingolstadt anfangen kann. Doch in diesem Jahr wird daraus nichts, weil BMW auf laufende Verträge pocht. Und so droht Audi eine monatelange, kräftezehrende Hängepartie - und die endgültige Abkopplung von der technischen E-Auto-Avantgarde. Der technische Vorsprung von Tesla, dem neuen Erz-rivalen im Premiumsegment, dürfte mindestens fünf Jahre betragen - und wie soll er sich verringern, wenn sie in Ingolstadt erst mal die Machtfrage klären müssen: Wer steuert Audi? Ab wann? Und wohin?

Wie sehnsüchtig sie in Ingolstadt den Aufbruch in das neue Autozeitalter herbeisehnen, lässt sich an der Hoffnung ablesen, die viele hier in die Fahrzeugstudie stecken, die Audi in wenigen Wochen auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt präsentieren will: eine Mischung aus Geländewagen und Familienauto, genannt Crossover - eine Art Erlösung für die Ingenieure. Der Wagen verfügt über alles, was Audi derzeit nicht hat: ein neuartiges Design, überraschende Fahreigenschaften, üppige Gestaltungsmöglichkeiten - vor allem autonome Fahrkünste. Die sind, nach Dafürhalten von Schot, "für zwei Drittel der Premiumkunden so wichtig, dass sie deshalb sogar die Marke wechseln würden. Sie wünschen vor allem einen Autobahnpiloten für Langstrecken".

Audi hat im VW-Konzern die Federführung bei der Entwicklung von teilautonomen Autos. Doch die Ingolstädter treten praktisch auf der Stelle, waren zuletzt sogar daran gescheitert, die Kollegen bei Porsche fristgerecht mit Funktionen für das teilautomatische Fahren zu beliefern. Und so ist die große Frage, ob und wann aus der IAA-Studie jemals ein Serienwagen wird. Geht es nach Schot, müsste das möglichst schnell der Fall sein. Schließlich will er seine Zeit an der Audi-Spitze nutzen, das Unternehmen sanieren, so gut er kann.

Der Premium-Pakt

Schot plant deshalb eine neue, weitreichende Kooperation mit Autodeutschland. So könnte Audi Mitglied der Hersteller-Allianz werden, die BMW und Daimler im Juli für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge gegründet haben. Auf der IAA will Audi den Deal verkünden. Alle technischen Funktionen des autonomen Fahrens, bei denen der Fahrer das Lenkrad zwar loslassen kann, es im Notfall aber schnell wieder übernehmen muss, will Audi künftig zusammen mit seinen deutschen Konkurrenten entwickeln und auch anderen Marken des Volkswagen-Konzerns zur Verfügung stellen. Die Allianz soll ihren Sitz in Berlin haben. Die Hersteller wollen sich dazu ...

