Die Löhne stagnieren, die Vermögenspreise expandieren, die Staatsschulden explodieren - und den Rückwärtsgang einlegen kann die extreme Geldpolitik nach 20 Jahren Nullzins schon lange nicht mehr.

Stellen Sie sich vor, das Feierabendbier am Stammtisch, die Currywurst an Ihrer Lieblingsimbissbude und die Bahnfahrt zu Ihrem Arbeitsplatz kosten noch heute genauso viel wie vor 20 Jahren. Stellen Sie sich außerdem vor, dass Ihr Einkommen in dieser Zeit immer gleich blieb, dass die Bank Ihnen nie Guthabenzinsen fürs Ersparte überwies. So geht es mir und den Japanern seit zwei Jahrzehnten. Und das prägt unser ökonomisches Verhalten.

Gegen Preissprünge von Benzin (Opec!) und frischen Lebensmitteln (Wetter!) bin ich machtlos. Ansonsten lange ich nur im Schlussverkauf zu, greife zu Sonderangeboten, lege keine Vorräte an. Warum auch? Alles kostet morgen ja genauso viel. Damit beweise ich eine "deflationäre Mentalität", klagen Japans Geldpolitiker. Sie hemmt den Konsum der Kunden, die Innovationslust der Unternehmen - und schmälert deren Gewinne. Die wenigen Hersteller, die es wagen, ihre Preise anzuheben, verlieren so viele Kunden, dass sie den Preis schnell wieder senken. So wie vor drei Jahren der Textilriese Uniqlo.

Die Nullzins-Politik der Bank of Japan, die Anfang 1999 begann, bewog mich dazu, mein Geld im Ausland anzulegen - Anleihekupons und Aktiendividenden in Japan rentierten schmerzhaft niedrig. Die Einheimischen hielten lieber Bargeld, und die Finanzinstitutionen bevorzugten Staatsanleihen - sichere Anlagen bei stabilen Preisen.

