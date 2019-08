Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts023/22.08.2019/15:40) - Dropshipping ist ein Geschäftsmodell, das gerade in den letzten Jahren viele angehende Unternehmer und Selbstständige begeistert. Doch erst mit ausreichend Expertenwissen und einer passenden Nische wird das Business so richtig lukrativ. Im Dropshipping ist es wie in vielen anderen Branchen auch. Harte Arbeit zahlt sich aus, während zielloses Umherirren meistens nur zu Frustration und finanziellen Verlusten führt. Damit dies nicht passiert, empfehlen die Dropshipping-Experten von Expertiserocks neuen Dropshippern und solchen, die es werden wollen, sich mit der Nischenfindung vertraut zu machen. In Deiner Nische bist Du der Experte für eine bestimmte Produktgruppe bzw. einen Sortimentsbereich. Welche Nische die richtige für welchen Dropshipper ist, ist auf den ersten Blick jedoch nicht immer leicht zu erkennen. Die Vielzahl an Dropshipping-Zulieferern erschwert die Auswahl. Vor allem, wenn man sich privat für bestimmte Produkte interessiert, aber nicht einschätzen kann, wie lukrativ diese Branche ist. Denn bei der Nischenfindung geht es um viel mehr als nur um Interesse an einer Produktgruppe. Es geht um eine gründliche, vorherige Recherche, Analysemethoden, Verkaufszahlen, Umsätze, Margen und Lieferanten. Um motivierten Dropshippern und angehenden Dropshippern den Einstieg in das Business zu erleichtern, bietet Fabian Siegler mit seinem Team von Expertiserocks nun Unterstützung bei der Nischenfindung an. Über 30 Videos stellen die Vor- und Nachteile bestimmter Nischen vor. Außerdem stehen die Experten als Mentoren zur Seite und geben ihr Wissen an alle Teilnehmer weiter. Mithilfe von Expertiserocks bekommen die Teilnehmer einen ganz anderen Blick auf Nischen und ein Gefühl dafür, wie sie ihr Business am besten aufbauen. Nischenfindung leicht gemacht mit Expertiserocks! Mehr Informationen zu dem Kurs finden sich auf der Website der Dropshipping-Experten: https://dropshipping.university/produktnische-finden (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190822023

