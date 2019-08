LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im August eingetrübt. Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf minus 7,1 Punkte gefallen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 7,0 Punkte gerechnet./jsl/jkr/he

