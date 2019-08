Jim James geht in Pension und Steve Henn tritt IDEAL als CEO bei



Meghan Juday, Familienführungsmitglied in der 4. Generation, wird Chairman des 103 Jahre alten Familienunternehmens

SYCAMORE, Illinois, USA, Aug. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jim James, Chairman und CEO von IDEAL Industries, Inc., hat bekannt gegeben, dass er am 31. Januar 2020 in Pension gehen wird. Steve Henn, Group President bei Illinois Tool Works (ITW), wird Jim als CEO am 23. September 2019 nachfolgen. Wie bereits lange geplant wird Meghan Juday, eine Familienführungskraft der 4. Generation, am 1. Februar 2020 Chairman des 103 Jahre alten Unternehmens werden, wenn Jim James in den Ruhestand geht.

James gab der Familie und dem Vorstand vor zwei Jahren seine Entscheidung bekannt. "Ich glaube, dass es nach etwa elf Jahren an der Zeit ist, anderen die Möglichkeit zu geben, dem Unternehmen ihren Stempel aufzudrücken", sagte James. "Ich möchte Dave Juday (vorhergehender Chairman), Meghan Juday und dem Rest der Familie für ihr Vertrauen und ihre kontinuierliche Unterstützung über die Jahre danken. Ich liebe die Familie. Es war eine Ehre und ein Privileg, für sie zu arbeiten. Durch sie habe ich mich wie ein Teil der Familie gefühlt."

Der neue CEO

"Steve Henn ist eine großartige Ergänzung für das Unternehmen", sagte Chris Baldwin, Chairman des Nachfolgekomitees. "Er hat kontinuierlich Umsatz und Profitwachstum in dynamischen, herausfordernden und sich ändernden Märkten generiert."

Henn tritt IDEAL von Illinois Tool Works bei, wo er Group President, Industrial Equipment & Plastics war, der gr?ßten Plattform innerhalb des 2 Milliarden USD schweren Specialty-Products-Segments. Die Plattform umfasste 6 Abteilungen mit über 3.000 Mitarbeitern, die an über 30 Standorten tätig sind und zahlreiche Märkte in 15 Ländern bedienen. Davor baute Steve ein Unternehmen im Wert von von etwa 600 Millionen USD auf und wurde Group President bei der Global Packaging Solutions Platform von ITW.

Seine Erfahrung in der Leitung eines diversifizierten globalen Unternehmens, das eine Vielzahl von Branchen bedient, hat ihn perfekt auf die Leitung eines Unternehmens wie IDEAL vorbereitet. Baldwin merkte an, dass Henn auch nachgewiesenes Fachwissen in Bezug auf globales Management, Akquisitionen und Integration, Innovation, Entwicklung von Hochleistungsteams und Herstellung ins Unternehmen mitbringe.

IDEAL ist gut aufgestellt für nachhaltiges Wachstum, Innovation und Expansion

"Wir alle werden Jims Vision, Brillanz und Energie vermissen", sagte Meghan Juday. "In den letzten elf Jahren hat Jim das Unternehmen transformiert." Sie wies darauf hin, dass IDEAL unter seiner Führung beträchtlich gewachsen sei, aber nicht nur in Bezug auf die Gr?ße des Unternehmens, sondern auch seine Differenziertheit. "Er ist sowohl Freund und Mentor als auch ein visionärer Geschäftspartner."

Juday teilte die Wertschätzung der Familie und des Vorstands für James' zahlreiche Erfolge. Er hat die starke finanzielle Position von IDEAL zusammen mit der Unternehmenskultur und den Gründungsprinzipien konsolidiert. Er hat die Initiative der Familie unterstützt, langfristig Inhaber des Unternehmens zu bleiben, und zusammen mit der Familie hat er daran gearbeitet, diesen wichtigen Meilenstein für die Familie und das Unternehmen zu erreichen. Er legte die Grundlagen für die Plattform-verändernden Übernahmen wie CMD, Enatel und Cree Lighting gelegt.

"So wurde unsere globale Präsenz erweitert, während wir gleichzeitig unser Unternehmen diversifiziert und die Entwicklung und Bereitstellung von Kategorie-verändernden Innovationen beschleunigt haben. Jim legte den Fokus der Unternehmensbereiche von IDEAL auf die Endnutzer unserer Produkte und Dienstleistungen. Zudem hat er die Entwicklung und Bereitstellung digitaler Transformation und neuer E-Commerce-Kapazitäten vorangetrieben, um die Beziehungen zu unseren Kunden zu verbessern. Seine zahlreichen Erfolge haben uns gut für die Zukunft positioniert", fuhr Juday fort.

"Wir werden Jim vermissen, aber glücklicherweise hat er IDEAL stark gemacht und unsere Unternehmensbereiche sind auf dem richtigen Weg zu fortgesetztem Erfolg und Wachstum."

Familienleitung bei IDEAL

Juday betonte, dass IDEAL INDUSTRIES in Familienbesitz bleiben wird. "Wir sind für langfristigen Erfolg geschaffen. Wir sehen Erfolg in Generationen und nicht Quartalen." Sie erklärte, dass das Unternehmen weiterhin in Ausbildung und Entwicklung, Innovation und die Übernahme anderer Unternehmen, die "unser Kerngeschäft ergänzen und uns bedeutende Positionen auf wachsenden globalen Märkten verschaffen", investieren wird.

Über IDEAL Industries, Inc.

IDEAL Industries, Inc. ist ein globaler, diversifizierter Familienbetrieb, der hervorragende Produkte und hochwertige modernste Werkzeuglösungen für Elektrik, Beleuchtung und drahtlose Beleuchtungssteuerung, Energiemanagement, Kabelverarbeitung, Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiebranche, Bauwesen und Fertigungsindustrien entwickelt und herstellt. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen, indem es seiner Grundsatzplattform treu geblieben ist: Planung und Verwaltung für die nächste Generation, nicht nur für das nächste Quartal. Die Familie und ihr Managementteam werden von den Werten des Gründers geleitet: Aufbau eines idealen Unternehmens, durch die Schaffung idealer Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Gemeinschaften.

Ansprechpartner:

Mike Grossman

mgrossman@sccadv.com

M - 312.560.1171