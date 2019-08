NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im August verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,9 von 52,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,9 von 50,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 50,3 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 50,9 von 53,0 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,6 gelautet.

"Die Umfrageergebnisse vom August sind ein klares Signal dafür, dass das Wirtschaftswachstum sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt hat. Die PMIs für Fertigung und Dienstleistungen bleiben deutlich schwächer als zu Beginn des Jahres 2019 und weisen gemeinsam auf ein annualisiertes BIP-Wachstum von rund 1,5 Prozent hin", IHS-Markit-Ökonom Tim Moore.

Der beunruhigendste Aspekt der neuesten Daten sei die Verlangsamung des Neugeschäftswachstums auf den schwächsten Wert in einer Dekade. Dies sei vor allem die Folge des starken Dynamikverlusts im Dienstleistungssektor.

August 22, 2019 10:00 ET (14:00 GMT)

