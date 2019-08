STUTTGART/ TEL AVIV (IT-Times) - Die Sportwagenschmiede Porsche AG, die zur Volkswagen Gruppe gehört, investiert weiter in den Softwarebereich und beteiligt sich am israelischen Startup TryEye. Der Zuffenhausener Sportwagenhersteller Porsche investiert über eine Investmentrunde in das israelische Startup...

Den vollständigen Artikel lesen ...