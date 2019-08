In Braunschweig ist der erste Mitarbeiter-Ladepark von Volkswagen mit 60 Ladepunkten in Betrieb gegangen. Bis 2025 sollen 4.000 Ladepunkte an den zehn deutschen Standorten entstehen. Der erste Ladepark befindet sich auf dem Parkplatz Ohefeld in der Nähe des Braunschweiger Werks von Volkswagen Group Components. Dort wurden 60 Ladepunkte mit je 11 kW Wechselstrom installiert. Die Ladesäulen sollen ausschließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...