Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN: DE0007203705) und eines der weltweit führenden IT- und Beratungsunternehmen mit Sitz in den USA und Präsenz in nahezu allen Ländern der Erde haben heute einen Vertrag unterzeichnet, dessen Gegenstand die Nutzung von SNP-Software zur Durchführung von Transformationsprojekten durch das globale IT- und Beratungsunternehmen ist. Das IT- und Beratungsunternehmen hat sich zu einer Mindestabnahme von SNP-Softwarelizenzen für Datentransformationen in Höhe von 30 Mio. US-Dollar verpflichtet.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet SNP einen Umsatz- und Ergebniseffekt im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Langfristiges Aktienrückkaufprogramm federt nach unten ab

Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 12. Mai 2016 ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm beginnend am 1. September 2019 mit einer Laufzeit bis längstens zum 11. Mai 2021 beschlossen. In diesem Zeitraum sollen eigene Aktien der Gesellschaft im ...

