Die Analysten der RBI erwarten kurzfristig ein Fortsetzen der aktuellen volatilen Seitwärtsphase und belassen ihre Aktien/Anleihenquote unverändert neutral, wie sie in der aktuellen Publikation "Multi Asset Strategy" meinen. "Unsere ursprüngliche Sorge vor einer bevorstehenden deutlicheren Korrektur hat sich bewahrheitet, wobei es im Umfeld der ak- tuellen politischen und fundamentalen Risiken schwierig scheint, einen alleinigen Auslöser für die Abverkäufe zu identifizieren", so die Finanzanalysten. Zu den Umständen, dass sich die Hoffnungen in die Geldpolitik als zu überzogen darstellten, und dass Donald Trump den Handelskonflikt abermals eskalieren ließ, gesellten sich zusätzlich Rezessionsängste und Unsicherheiten um das Fortbestehen der italienischen Regierung. "Obwohl die ...

