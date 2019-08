In den letzten Handelstagen ging bei USD / JPY nicht viel; weder nach oben noch nach unten. Man scheint auf frische Signale zu warten. Möglicherweise kommen diese bald. Schauen wir uns die aktuelle Konstellation einmal an. Zunächst ein kurzer Rückblick auf unsere letzte Kommentierung zu USD / JPY an dieser Stelle vom 28.07. Damals hieß es u.a. "[…] Nun gilt es für den US-Dollar. Ein Ausbruch über ...

