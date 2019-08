Die Baader Bank hat Bechtle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 112 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe die Jahresziele mit der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen bestätigt, wobei der Ton positiver geworden sei, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Woller liegt mit seinen Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2019 bis 2021 über den durchschnittlichen Marktschätzungen. Die Aktie sei unterbewertet. So werde sie derzeit mit einem hohen Abschlag auf das Papier des Wettbewerbers Cancom gehandelt./ajx/la

