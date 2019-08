Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Die Sorge um das Wachstum, vor allem in der Industrie, drückte auf die Stimmung. Die Einkaufsmanagerindizes für August aus Deutschland fielen zwar über der Erwartung aus, aber es ist der Dienstleistungssektor, der momentan brummt. Am Nachmittag kamen enttäuschende Daten aus den USA. Damit wurden die Anleger vorsichtiger.

Auch bei den Bundesanleihen klettern die Kurse nicht in den Himmel. Nachdem bei der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren am Vortag die Käufer wegblieben, wurden auch bei den zehnjährigen Papieren Gewinne mitgenommen. Die in der Folge leicht steigenden Renditen sorgten bei den Bankenwerten für etwas Entspannung. So legte die Aktie der Deutschen Bank um 1,9 Prozent zu, Commerzbank stiegen um 1,8 Prozent. Der DAX ging mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 11.747 Punkten aus dem Handel.

Interesse an Aufzugssparte bringt Thyssenkrupp nach oben

Im Rennen um die Aufzugssparte von Thyssenkrupp bringen sich laut einem Magazin-Bericht die Interessenten in Stellung. Mehrere namhafte Finanzinvestoren interessierten sich für den Geschäftsbereich, schrieb das Manager Magazin. Das Vorhaben des Konzerns, einen Teil des Aufzuggeschäfts an die Börse zu bringen, werde damit immer unwahrscheinlicher. Thyssenkrupp lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. Für die Aktie ging es um 5,6 Prozent nach oben.

Auch die Aktie von Osram profitiert vom Kaufinteresse Dritter und legte um 1,8 Prozent auf 36,90 Euro zu. Das Unternehmen hat den Weg für das Übernahmeangebot des österreichischen Halbleiterunternehmens AMS frei gemacht. AMS könnte nun ein Gebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie lancieren. Es liegt 10 Prozent über dem Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle.

Der Kurs des MDAX-Kandidaten CTS Eventim legte 4,6 Prozent zu und erreichte im Verlauf mit 51,35 Euro ein Rekordhoch. Der Ticketvermarkter legt im zweiten Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz zu. Zu dem Debakel um die gescheiterte Pkw-Maut äußerte sich der Konzern nicht. Nanogate fielen nach einer Umsatzwarnung um 18,8 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,4 (Vortag: 62,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,73 (Vortag: 2,47) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.747,04 -0,47% +11,25% DAX-Future 11.737,50 -0,41% +10,98% XDAX 11.744,99 -0,41% +11,00% MDAX 25.245,46 -0,83% +16,94% TecDAX 2.748,82 -1,25% +12,19% SDAX 10.684,23 +0,33% +12,36% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,13 -49 ===

