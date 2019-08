Köln (ots) -



In zehn Tagen wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Anderthalb Wochen vor der Wahl erreicht die SPD in der Sonntagsfrage

der ARD-Vorwahlumfrage Brandenburg 22 Prozent (+4 Prozentpunkte im

Vergleich zum BrandenburgTrend Anfang Juni; Landtagswahl 2014: 31,9

Prozent). Die CDU käme auf 18 Prozent (+1 im Vgl. zu Juni;

Landtagswahl 2014: 23,0 Prozent). Die Linke liegt bei 15 Prozent (+1

im Vgl. zu Juni, Landtagswahl 2014: 18,6 Prozent). Die AfD erreicht

22 Prozent (+1 im Vgl. zu Juni; Landtagswahl 2014: 12,2 Prozent). Die

Grünen liegen aktuell bei 12 Prozent (-5 im Vgl. zu Juni;

Landtagswahl 2014: 6,2 Prozent). Die BVB/Freie Wähler erreichen 4

Prozent (+/- 0 im Vgl. zu Juni; Landtagswahl 2014: 2,7 Prozent). Die

FDP liegt bei 5 Prozent (+/- 0 im Vgl. zu Juni; Landtagswahl 2014:

1,5 Prozent). Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen

hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis

Mittwoch dieser Woche 1.002 Wahlberechtigte in Brandenburg befragt.

Bei dieser Umfrage handelt es sich ausdrücklich um keine Prognose,

sondern um die politische Stimmung in der laufenden Woche. Die

Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches

Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im

Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag

abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den Wahlausgang sind damit nur

bedingt möglich. Viele Wähler legen sich kurzfristig vor einer Wahl

fest. Eine große Bedeutung hat zudem die letzte Phase des Wahlkampfs

mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen

Wählern.



Aktuell sind 44 Prozent der Brandenburger mit der Arbeit der

Landesregierung aus SPD und Linke zufrieden bzw. sehr zufrieden (-16

Prozentpunkte im Vgl. zu September 2014), 54 Prozent sind aktuell

weniger bzw. gar nicht zufrieden (+17).



30 Prozent der Befragten wollen, dass die SPD weiterhin die Regierung

führt (-26 Punkte im Vgl. zu September 2014). 59 Prozent der

Befragten wollen, dass eine andere Partei die Regierung führt (+22).



Mit der politischen Arbeit des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke

(SPD) sind aktuell 51 Prozent der Befragten zufrieden bzw. sehr

zufrieden (-4 Prozentpunkte im Vgl. zu April 2019). Für Woidke ist

dies der niedrigste Zufriedenheitswert der laufenden

Legislaturperiode. Aktuell sind 36 Prozent der Befragten mit seiner

politischen Arbeit weniger bzw. gar nicht zufrieden.



Mit der Arbeit des CDU-Spitzenkandidaten Ingo Senftleben sind 23

Prozent der Befragten in Brandenburg zufrieden bzw. sehr zufrieden

(-2 Punkte im Vgl. zu April 2019). 52 Prozent kennen ihn nicht oder

können sich keine Meinung über ihn bilden. Mit der Arbeit von Kathrin

Dannenberg (Linke) sind 17 Prozent zufrieden bzw. sehr zufrieden

(+2). 67 Prozent kennen sie nicht oder können sich keine Meinung über

sie bilden. Mit der Arbeit von Andreas Kalbitz (AfD) sind 15 Prozent

zufrieden bzw. sehr zufrieden (+4). 60 Prozent kennen ihn nicht oder

können sich keine Meinung über ihn bilden. Mit der Arbeit von Ursula

Nonnemacher (Grüne) sind 13 Prozent zufrieden bzw. sehr zufrieden

(-3). 68 Prozent kennen sie nicht oder können sich kein Urteil über

sie bilden.



Die Interessen der Ostdeutschen zu vertreten, trauen die

Brandenburger am ehesten der Linken zu. 21 Prozent der Befragten sind

der Meinung, sie kümmere sich am meisten darum. Die SPD kommt bei

dieser Frage auf 14 Prozent, die AfD auf 13 Prozent. 5 Prozent der

Befragten sind der Ansicht, die CDU kümmere sich am meisten um die

Interessen der Ostdeutschen, 2 Prozent meinen, die Grünen täten das

und 1 Prozent die FDP. Eine relative Mehrheit von 40 Prozent

antwortete auf diese Frage indes mit "keine Partei" oder "weiß

nicht".



Vernachlässigt sehen die Brandenburger die Interessen der Menschen

auf dem Land. Mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) sind

der Meinung, auf sie werde zu wenig Rücksicht genommen. 17 Prozent

sind der Ansicht, auf die Interessen der Menschen auf dem Land werde

angemessen Rücksicht genommen. Dahingegen meint nur rund ein Drittel

(31 Prozent), die Politik nehme zu wenig Rücksicht auf die Interessen

der Menschen in der Stadt. 44 Prozent sind der Ansicht, die

Interessen der Stadt-Bevölkerung würden angemessen berücksichtigt. 16

Prozent meinen, auf sie werde zu viel Rücksicht genommen.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Brandenburg

-Fallzahl: 1.002 Befragte

-Erhebungszeitraum: 19.08.2019 bis 21.08.2019

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Fragen im Wortlaut:

-Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in

Brandenburg Landtagswahl wäre?

-Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Landesregierung in

Brandenburg?

-Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen

und Politikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht

beurteilen können, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit der

politischen Arbeit von ... sehr zufrieden, zufrieden, weniger

zufrieden oder gar nicht zufrieden?

-Soll die SPD weiterhin die Regierung führen oder wünschen Sie sich,

dass eine andere Partei die Regierung führt?

-Welche Partei kümmert sich Ihrer Meinung nach am meisten um die

Interessen der Ostdeutschen?

-Wird in der Politik Ihrer Meinung nach auf die Interessen der

Menschen in der Stadt/auf dem Land zu viel, zu wenig oder angemessen

Rücksicht genommen? Pressekontakt:



