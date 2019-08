Von Lina Saigol

PARIS (Dow Jones)--Sotheby's würde bei einem Scheitern der Übernahme durch den französischen Medientycoon Patrick Drahi fast 2 Milliarden US-Dollar Entschädigung kassieren. Diese Vertragsstrafe wird fällig, wenn die Transaktion aus anderen Gründen als mangelnder Finanzierung nicht zustande kommt.

Mit der Zahlung, die in einer Mitteilung von Sotheby's vom 7. August an die Securities and Exchange Commission genannt ist, soll das Auktionshaus für seinen Aufwand bei der Unterstützung der Transaktion entschädigt werden.

Drahi, Gründer des Kabel- und Telekommunikationskonzerns Altice, hatte die Kunstwelt im Juni mit seinem Gebot von 3,75 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden, für Sotheby's überrascht. Die Übernahme würde auch das Ende der 31-jährigen Notiz des Auktionshause an der New Yorker Börse bedeuten.

Die Offerte von 57 Dollar je Aktie in bar entsprach einer Prämie von 61 Prozent auf den Aktienkurs von Sotheby's am letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Transaktion und bewertete das Unternehmen mit 3,7 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden. Drahi hat das Angebot über Bidfair USA, eine Zweckgesellschaft, gemacht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2019 12:31 ET (16:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.