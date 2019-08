Mannheimer Morgen zur Debatte um Strafzinsen Überschrift: Ein Phänomen Der Bankenmarkt in Deutschland ist umkämpft wie in keinem anderen Land Europas. Nirgendwo sonst ist der Wettbewerb so hart, Verbraucher haben die große Auswahl. Da bedarf es keines Verbots von Negativzinsen für Privatkunden. Sollte sie eine Bank oder Sparkasse einführen, können sie einfach die Bank wechseln. Das ist heute kein Hexenwerk mehr, sondern einfach, schnell und kostenfrei möglich. Aber es bleibt hierzulande ein Phänomen: Kaufen Verbraucher eine neue Waschmaschine oder einen neuen Fernseher, wird meist um jeden Euro gefeilscht, werden das Internet durchforstet und zahlreiche Geschäfte aufgesucht. Geht es um die Kosten für ihr Geld, schauen sie viel weniger hin und sind eher träge. Selbst wenn den Kunden Gebühren und Zinsen gegen den Strich gehen, wechseln nur wenige die Bank oder Sparkasse. Umgekehrt gilt aber auch: Banken, Volksbanken und Sparkassen und Direktbanken müssen ihre Kosten decken und zumindest einen überschaubaren Gewinn erwirtschaften, um ihre Beschäftigten zu bezahlen und investieren zu können. So wie jedes andere Unternehmen auch. Insofern ist es verständlich, wenn sie für Dienstleistungen und Produkte einen Preis verlangen oder Zinsen, die sie an die Europäische Zentralbank zahlen müssen, an ihre Kunden weitergeben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

