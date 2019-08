Einführung von der Kult-Franchise auf mobile Plattform für Fans ab 13 Jahre

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) kündigte heute die Einführung von Hot Wheels Infinite Loop an, ein neues digitales Rennspiel, das das legendäre Hot Wheels-Flitzersortiment für den ultimativen Smash-and-Crash-Speed-Wettkampf auf mobile Geräte bringt. Die Einführung des Spiels fällt zeitlich mit der Gamescom zusammen,Europas führende Messe für die digitale Gaming-Kultur, die in Köln, Deutschland, stattfindet. Hot Wheels Infinite Loop ist ab sofort für iPhone und iPad im App Store verfügbar und ermöglicht Fans, mit der Marke auf eine aufregende neue Weise zu interagieren.

Als das Erste von Mattel veröffentlichte Free-to-Play-Spiel für die Hot Wheels-Franchise, Hot Wheels Infinite Loop bietet in einem Renn- und Autosammelspiel für Spieler ab 13 Jahre ein neues Konzept für die berühmtesten Hot Wheels-Flitzer, mit denen die Fans aufwuchsen.

Ein Teil des Spaßes war ja immer, begehrte Hot Wheels-Autos zu sammeln, und mit Hot Wheels Infinite Loopkommt das Konzept nun zurück und der Kreis schließt sich.Spieler treten in Echtzeit gegen andere Rennfahrer aus aller Welt an, um Upgrades zu verdienen und die legendärsten Hot Wheels-Autos zu sammeln, einschließlich des Bone Shaker, Twin Mill, Rodger Dodger und anderer.

"Hot Wheels ist das meistverkaufte Spielzeug der Welt* und jetzt bieten wir den Fans eine brandneue digitale Free-to-Play-Spielerfahrung", so Janet Hsu, Chief Franchise Officer bei Mattel. "Hot Wheels Infinite Loop ist ein weiteres Beispiel für Mattels Bemühen, im Zuge der Transformation zu einem IP-orientierten, leistungsstarken Spielzeugunternehmen unsere weltweit anerkannten Franchisen auf neue Weise lebendig werden zu lassen."

Um die Einführung von Hot Wheels Infinite Loop zu feiern, veröffentlichte Mattel einen Trailer zum Turbolader-Rennspiel, der hier zu sehen ist.

Hot Wheels Infinite Loop ist als kostenloser Download im App Store für iOS-Geräte verfügbar und wird schon bald auch im Google Play Store erhältlich sein. Android-Nutzer können sich ab sofort für das Spiel vorregistrieren, um bei Markteinführung spezielle Belohnungen zu erhalten, einschließlich des supereleganten Tur-Bone Charged-Flitzers mit exklusiver Karosse. Hot Wheels Infinite Loop wurde in Partnerschaft mit Creative Mobile entwickelt, die Hersteller von Drag Racing und Nitro Nation

Bildmaterial zu Hot Wheels Infinite Loop finden Sie hier. Für weitere Informationen zu Hot Wheels Infinite Loop und um über die neusten Nachrichten und Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie uns bitte auf Facebook oder besuchen Sie die offizielle Webseite.

*Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service/G12/Jan-Dec 2018/Total Toys/Units

