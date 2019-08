'Augsburger Allgemeine' zu Strafzinsen

Die Diskussion um ein Verbot von Strafzinsen für Kleinsparer ist so überflüssig wie der berühmte Kropf. Ganz abgesehen davon, dass es auch noch andere Möglichkeiten der Geldanlage gibt als ein schlecht, gar nicht oder schlimmstenfalls sogar negativ verzinstes Sparkonto: Den Banken per Gesetz vorzuschreiben, wofür sie in Zukunft Zinsen verlangen dürfen und wofür nicht, trägt schon planwirtschaftliche Züge. Aus Sicht der Banken sind die Strafzinsen, die sie bei der Zentralbank bezahlen, nichts anderes als Kosten, die sie auf ihre Kunden umlegen. Auch wenn Söder jetzt das Gegenteil suggeriert: Der Versuchung, auch Kleinsparer mit Strafzinsen zu belasten, sind die deutschen Banken bisher nicht erlegen./yyzz/DP/zb

AXC0006 2019-08-23/05:35