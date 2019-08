Grün ist in. Das gilt nicht nur für die politische Landschaft in Deutschland. Freitags streiken Schüler für Klimagerechtigkeit und die Medien diskutieren leidenschaftlich - als gäbe es keine wichtigeren Themen - ob die Gallionsfigur der "Fridays-For-Future-Bewegung", die 16jährige Greta Thunberg, nun klimafreundlich über den Atlantik schippert. Die Sorge um die Lebensqualität auf unserem Planeten hat […] The post Verbio: Auf gutem Weg appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...