"Vermögensverwaltung ist unsere Kunst" - Baloise startet mit Branding Kampagne für das Asset Management durch

Basel, 23. August 2019. Die Baloise ist mit dem Baloise Art Prize für ihr Engagement für Kunst und Kultur bekannt. Angelehnt an dieses Engagement konzentriert sich die neue Branding Kampagne von Baloise Asset Management auf die Kunst der Vermögensverwaltung. Dies nicht nur in der visuellen Umsetzung durch einen bekannten Schwedischen Künstler, sondern mit einem klaren Versprechen, die den Kunden ins Zentrum stellen.

"Vermögensverwaltung ist unsere Kunst" mit diesem Claim startet die Baloise Asset Management in den Herbst. Damit ist allerdings nicht das Engagement der Baloise in Kunst und Kultur gemeint. Vielmehr ist es ein Hinweis auf das jahrzehntelange, fundierte Know-how in der Vermögensverwaltung von Versicherungsgeldern und Drittkunden.

"Kundennähe durch partnerschaftliche Zusammenarbeit, langfristige Anlagehorizonte, Risikobewusstsein und gleichgerichteten Interessen bilden den Kern der neuen Kampagne, mittels welchem sich die Baloise vom Wettbewerb unterscheidet", so Matthias Henny, CIO der Baloise Group.

Die Kampagne schärft, sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern, das Bewusstsein für gleichgerichtete Interessen: Anstatt kurzfristig Trends hinterher zu laufen, legt die Baloise das eigene Geld ebenso wie das Geld ihrer Drittkunden mit einem langfristigen Horizont an. Dies mit dem Ziel, langfristig Ertragschancen zu erhöhen und Risiken zu minimieren. Das Vermögen der Kunden verantwortungsvoll und risikobewusst zu veranlagen, ist schlussendlich die Kunstfertigkeit von Baloise Asset Management.

Die kreative Umsetzung der Visualisierung erfolgte durch Andreas Wannerstedt, Schwedischer Designer und Motion-Graphic-Künstler. Die computeranimierten Grafiken sind fesselnd - man könnte stundenlang zusehen. Gleichzeitig wirken sie beruhigend und vermitteln Sicherheit: "Das ist auch das, was wir widerspiegeln wollen: die Sicherheit, die wir unseren Kunden vermitteln. Kunden können auf unsere langjährige Expertise vertrauen», meint Janet Thierry, Head Marketing & Kommunikation Baloise Asset Management.

Kampagnenlaufzeit 2019

Der Hauptfokus in der Vermarktung liegt auf digitalen Kanälen. Die Kampagne läuft ohne Unterbruch von Mitte August bis Mitte Dezember vor allem auf Schweizer Finanzinformationsplattformen. Um auch regional einen Akzent zu setzen, sind Plakate am Hauptsitz in Basel zu sehen.

Webseite ebenfalls im neuen Kleid

Mit dem Start der Kampagne erstrahlt auch die Webseite der Baloise Asset Management im neuen Glanz. Neben dem Wechsel des Content-Management-Systems und der Webseitenstrukturoptimierung wurde auch der neue Markenauftritt in die Bildwelt integriert.

Über Baloise Asset Management

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management Schweiz AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.

