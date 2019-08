The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B043021 UNICR.BK AUS.13-19 FLR 68 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0232304 APPLE 15/19 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0028502 APPLE 15/19 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0033023216 C.F.FINANC.LOC. 07/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ1HXJ1 DZ BANK IS.E.7267 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM220 SCHLW-H.SCHATZ.12/19 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0Z88 LB.HESS.THR.CARRARA08M/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4LX3 HCOB IS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB26D3 LBHT IS.A.26D BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0821175717 A.P.MOELLER-MAERSK 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32R4 HCOB MZC 10 12/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US00254EML38 SWED.EXP.CRED. 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USU74896AC27 IQVIA INC. 15/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0810182864 INTL FIN. CORP. 12/19 BD02 BON BRL N

CA BNPM XFRA XS1280841427 BNP PARIBAS 15/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1481014691 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N