Am Wochenende führen mit dem US-Notenbankertreffen in Jackson Hole sowie dem G7-Treffen im französischen Biarritz gleich zwei hochkarätige Events zu einer abwartenden Haltung an den Finanzmärkten.Hinsichtlich der künftigen US-Geldpolitik fragen sich die Marktakteure vor allem, wann es wohl zur zweiten Zinssenkung des Jahres kommen wird. Im Vorfeld der heutigen Rede von Fed-Chef Jerome Powell gab es eher "falkenhaften" Töne zu hören wie zum Beispiel von Patrick Harker von der Philadelphia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...