Die ehemals größte Generika-Holding der Welt steht offenbar vor Zahlungsschwieirigkeiten. Sie wurde durch massive Käufe vor Jahren aufgebaut, unter anderem auch durch den Erwerb von Ratiopharm in Deutschland, aber finanzierte dieses Portfolio mit umfangreichen Krediten, deren Bedienung durch die nachlassende Ertragskraft einiger Töchter fraglich wird. Wer in Teva investiert ist geht raus!



