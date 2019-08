Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 33,40 auf 33,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei beruhigend, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des irischen Baustoffkonzerns im Rahmen der Markterwartung ausgefallen sei, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Johnson verpasste seinen Schätzungen lediglich einen Feinschliff. Derweil lasse die Bilanz Spielraum für weitere Aktienrückkäufe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019 / 13:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 13:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-08-22/22:03

ISIN: IE0001827041