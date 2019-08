Gravitys Präsentation erregte das Interesse von Vertretern verschiedener Spielehersteller und Medienvertriebsgesellschaften.

"Ragnarok M: Eternal Love" ist weltweit bereits über 24 Millionen Mal heruntergeladen worden. Der Start in Europa folgt in Kürze.

"Ragnarok Online" wird in Europa am 4.September neu gestartet!

Gravity Interactive, Inc., ein Tochterunternehmen von Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY), einem führenden globalen Spieleanbieter, nahm an der Gamescom teil, einer der drei größten Spielemessen weltweit, die vom 20. bis 24. August in Köln, Deutschland, stattfand.

Gravity Interactive, Inc., ein Tochterunternehmen von Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY), einem führenden globalen Spieleanbieter, nahm an der Gamescom teil, einer der drei größten Spielemessen weltweit, die in Köln, Deutschland, stattfand. Auf der Messe verkündete Gravity seinen Plan, "Ragnarok M: Eternal Love" am 4. September 2019 in Europa zu starten. "Ragnarok M: Eternal Love" wird in Russland, der Türkei und in Europa gestartet und in sieben Sprachen verfügbar sein, nämlich in Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Deutsch, Französisch und Türkisch. (Foto: Business Wire)

Am 20. August veranstaltete Gravity eine Präsentation im Korea Pavillon. In Anwesenheit verschiedener globaler Spielehersteller und Medienvertriebsgesellschaften verkündete das Unternehmen seine Pläne, "Ragnarok M: Eternal Love" in Europa zu starten.

Im Rahmen der Präsentation erläuterte Gravity den ungeheuren internationalen Erfolg von "Ragnarok M: Eternal Love", seinen Plan, den europäischen Service für das Spiel zu starten sowie die Ausrichtung, die für den lokalen Service vorgesehen ist.

Das Unternehmen wies auch auf den Neustart von "Ragnarok Online" durch den neuen Anbieter, Innova, hin, der für den 4. September 2019 geplant ist. Vor dem offiziellen Neustart wird ein CBT (Closed Beta Test) erfolgen.

Während der Präsentation erklärte Yoshinori Kitamura, CEO von Gravity Interactive, Inc., dass er sich über den Start von "Ragnarok M: Eternal Love" in Russland, der Türkei und in Europa freue, und er wies darauf hin, dass der Service in sieben Sprachen verfügbar sei, nämlich in Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Deutsch. Französisch und Türkisch.

Yoshinori Kitamura drückte darüber hinaus seine Hoffnung aus, dass der Neustart von "Ragnarok Online" in Europa durch Innova dazu beitragen werde, den Markenwert von Ragnarok zu verbreiten. Da Europa den weltweit drittgrößten Spielemarkt bietet, ist sich Gravity seiner Bedeutung bewusst. Er fügte außerdem hinzu, dass Gravity seine Expertise nutzen werde, um den europäischen Nutzern einen optimalen Service zu bieten.

"Ragnarok M: Eternal Love" wurde ursprünglich 2017 in China, Taiwan, Hong Kong und Macau gestartet. In 2018 folgten dann Südkorea und Südostasien. In 2019 wurde das Spiel in Nord- und Südamerika veröffentlicht. Seit März 2019 ist das Spiel mehr als 24 Millionen Mal heruntergeladen worden und hat eine gewaltige Beliebtheit erlangt. "Ragnarok Online" ist gegenwärtig in mehr als 70 Ländern verfügbar.

Webseite zur Vorabregistrierung für "Ragnarok M: Eternal Love": https://romeleu.com

