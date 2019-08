Bayer schließt mit dem Verkauf der Geschäftseinheit Animal Health für 7,6 Milliarden Dollar an Elanco die nächste Portfoliomaßnahme ab. 5,3 Milliarden Dollar fließen Bayer in bar zu, die restlichen 2,3 Milliarden Dollar erhält Bayer in Form von Elanco-Aktien. Die liquiden Mittel können die Leverkusener gut gebrauchen, schließlich ist die Nettofinanzverschuldung im Zuge der Übernahme von Monsanto in die Höhe geschnellt. 7,6 Milliarden Dollar oder das 18,8-fache EBITDA lässt sich Elanco Animal Health ...

