Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BMW von 73 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte operativ ein starkes zweites Halbjahr verzeichnen, was aber bereits im Aktienkurs eingepreist sei, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte der Modellzyklus im laufenden Jahr seinen Höhepunkt erreichen und der Preismix sollte 2020 weniger vorteilhaft ausfallen. Wegen des schwachen ersten Halbjahres reduzierte er seine Gewinnprognose für 2019 und jene für die beiden Folgejahre./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-08-23/08:08

ISIN: DE0005190003