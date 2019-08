First Graphene Limited: PureGRAPH(R) wurde in Sicherheitsstiefel von Steel Blue eingearbeitet DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung/Auftragseingänge First Graphene Limited: PureGRAPH(R) wurde in Sicherheitsstiefel von Steel Blue eingearbeitet 23.08.2019 / 08:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 23. August 2019 PureGRAPH(R) wurde in Sicherheitsstiefel von Steel Blue eingearbeitet Die wichtigsten Punkte - Steel Blue hat einen Sicherheitsstiefel-Prototypen hergestellt, dessen Sohle und aus Polyurethanschaum bestehende Innensohle PureGRAPH(R)10 enthält. - Die Beimischung von PureGRAPH(R) zu einem thermoplastischen Polyurethan (TPU) - Masterbatch ist ein signifikanter Meilenstein. - Den Stiefeln entnommene Proben werden jetzt umfangreichen Laborversuchen und zukünftigen Feldversuchen unterzogen. - Ein durch PureGRAPH(R) verstärkter Mittelfußknochenschutz wird zurzeit entwickelt. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, berichtet, dass das Unternehmen zusammen mit Steel Blue einige Prototypenpaare von Sicherheitsstiefeln hergestellt hat, denen PureGRAPH(R)10 beigemischt wurde. Die Stiefel wurden letzte Woche in der Fabrik von Steel Blue in Malaga, Western Australia, hergestellt. Den TPU-Sohlen und den aus Polyurethanschaum bestehenden Innensohlen der Sicherheitsstiefel wurde PureGRAPH(R) beigemischt. Komplette Stiefel und die Sohlenproben werden umfangreichen Labortests unterzogen. Es wird erwartet, dass die aktuellen Industriestandards für Sicherheitsschuhwerke übertroffen werden. Nach den Labortests werden voraussichtlich umfangreiche Feldversuche durchgeführt, die ungefähr sechs Monate dauern werden. Die Beimischung von PureGRAPH(R) in ein thermoplastisches Polyurethan (TPU) ist ein entscheidender Fortschritt für FGR. Bisher war die erfolgreiche Dispersion von Graphen in einem TPU-Masterbatch ein großes Problem für die Graphenbranche. Umfassende Forschungsarbeiten von FGR haben zu einer Herstellungsmethode geführt, die das überwunden hat, was zuvor als echtes Problem angesehen wurde. Obwohl bestehende TPUs bereits über eine hohe Abriebfestigkeit und Zugfestigkeit verfügen, wird erwartet, dass die Beimischung von PureGRAPH(R) die mechanischen Eigenschaften verbessern und zusätzliche Vorteile hinsichtlich der thermischen Wärmeübertragung, der chemischen Beständigkeit und der verringerten Permeabilität bieten wird. Abbildung: FGRs Managing Director, Craig McGuckin (links) mit Gründungsdirektor der Steel Blue, Ross Fitzgerald, und ein neuer PureGRAPH(R)-Sicherheitsstiefel. FGR wird umfangreiche Labortests an der mit PureGRAPH(R) infundierten TPU- und Polyurethanschaum-Innensohle in Australien und Manchester durchführen. Die Eigenschaften der Sicherheitsstiefel von Steel Blue werden durch PureGRAPH(R) im Mittelfußknochenschutz (Met-Guard von Steel Blue) verbessert, der speziell zum Schutz des Mittelfußbereichs entwickelt wurde, der sich von den Zehen aus erstreckt. Dies ist eine beliebte Wahl für Bergarbeiter, Fabrikarbeiter und Bohrarbeiter, die häufig den zusätzlichen Schutz benötigen, den der Met-Guard bietet. Abbildung: Mittelfußknochenschutz (Met-Guard) Die Beimischung von PureGRAPH(R) in den Met-Guard wird sowohl die Flexibilität als auch die Festigkeit des Produkts verbessern. "Die Entwicklungsarbeit mit Steel Blue ist ein weiteres Beispiel für FGRs Arbeit an realen Industrieanwendungen", sagte Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd. "Steel Blue ist wie FGR ein australisches Unternehmen und weltweit führend auf dem Gebiet der Sicherheitsstiefelsysteme. Diese Entwicklungen stärken diesen Ruf weiter." Garry Johnson, Chief Executive Officer von Steel Blue, sagte: "Steel Blue ist bestrebt, innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir sind von diesen jüngsten Entwicklungen mit FGR begeistert und freuen uns darauf, diese Lösungen auf unseren Markt zu bringen." Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich. Über Steel Blue Steel Blue ist ein sich zu 100 in australischen Besitz befindlicher Hersteller hochwertiger Sicherheitsschuhen, der sich ständig weiterentwickelt, um komfortable, sichere und langlebige Arbeitsstiefel anzubieten. Alle Stiefel von Steel Blue zeichnen sich durch die patentierte Trisole(R) Comfort-Technologie, das Ortho Rebound(R)-Fußbett und das geschmeidige Leder aus und Steel Blue bietet eine 100%ige Komfortgarantie. Steel Blue wurde 1995 gegründet und ist Australiens führender Anbieter von Sicherheitsstiefeln und der einzige, der die Anerkennung der Australian Physiotherapy Association erhalten hat. Steel Blue begann 1996 mit dem Export und bedient jetzt Neuseeland, Europa, USA, Papua-Neuguinea, Südostasien, Westafrika, den Nahen Osten, Trinidad und Tobago. Produktpalette von PureGRAPH Graphen-Pulver von PureGRAPH sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin
Managing Director
First Graphene Ltd.
Tel. +611300 660 448

Warwick Grigor
Non-Executive Chairman
First Graphene Ltd.
Tel. +61 417 863187

info@firstgraphene.com.au
www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum
AXINO GmbH
Fleischmannstraße 15
73728 Esslingen am Neckar
Tel. +49-711-82 09 72 11
Fax +49-711-82 09 72 15
office@axino.de
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 