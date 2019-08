Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex wechselt aktuell täglich zwischen Rallye und Verschnaufpause. Gestern gab der DAX wieder leicht ab. Die Marke von 11.800 Punkten bleibt trotzdem in Reichweite. Im Fokus steht unter anderem das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Bei den Einzelwerten geht es heute um Boeing, Alphabet, Amazon, Salesforce, Tesla, Hasbro, Thyssenkrupp, Klöckner, Volkswagen, Wirecard, die Commerzbank und Evotec. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.