IRW-PRESS: Chinook Tyee Industry Ltd.: Chinook gibt Namensänderung in AMP German Cannabis Group und Listing an der Canadian Securities Exchange bekannt

BERLIN, Deutschland, 22. August 2019 - Chinook Tyee Industry Limited (Chinook oder das Unternehmen) (TSXV: XCX), (Frankfurt: C4T) gibt bekannt, dass die Canadian Securities Exchange (CSE) der Börsennotierung der stimmberechtigten Klasse-A-Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zugestimmt hat und die Stammaktien ab Handelsbeginn am 04. September 2019 (das CSE-Notierungsdatum) unter dem aktuellen Börsenkürzel des Unternehmens XCX handelbar sind (die CSE-Notierung). Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es seinen Namen in "AMP German Cannabis Group Inc." geändert hat und seine neue CUSIP-Nummer 00176G102 lautet. Die neue internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CA00176G1028.

Die Stammaktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der Wertpapierbörse in Frankfurt gehandelt; hier kommt es zu keinen Änderungen. Der Handel der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die TSXV) wird mit Handelsschluss am 03. September 2019 eingestellt.

AMP German Cannabis Group Inc.

AMP German Cannabis Group ist die Muttergesellschaft mehrerer europäischer Investmentgesellschaften, deren Hauptaugenmerk auf den Import von Cannabis in pharmazeutischer Qualität (EU-GMP) nach Deutschland gerichtet ist, vorwiegend aus Kanada. AMP bietet über sein AMP EU-GMP German Certification Protocol Program EU-GMP-Gap-Analysen und Audits, Logistik, Transport, Importgenehmigungen und andere damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen für den Import von medizinischem Cannabis nach Deutschland an.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.amp-eu.com.

Ansprechpartner:

Alex Blodgett, CEO & Director

Tel: +236-833-1602

Kanada: investor@amp-eu.com

Deutschland: investor@amp-eu.de

Social Media links: Twitter, Reddit, LinkedIn, and Facebook. Media Kit: www.amp-eu.com/media

Weder die Börsenaufsicht der TSXV bzw. der CSE noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV und der CSE jeweils als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, basieren, einschließlich in Bezug auf seine Geschäftspläne und seine europäischen Investitionen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Quelle: AMP German Cannabis Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48655

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48655&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA16961 T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA16961T2083

AXC0060 2019-08-23/08:50