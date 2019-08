Nach dem Platzen der Fusion mit Tata Steel will ThyssenKrupp den Stahl wieder in den Vordergrund rücken. Eine Konsolidierung in der Branche ist dennoch unvermeidlich. Der DAX-Konzern zeigt deshalb Interesse an einer Zusammenarbeit mit deutschen Wettbewerbern. Vor allem eine Übernahme von Klöckner & Co wird konkreter. An der Börse kommt das zunächst gut an.Die Aktie des Stahlhhändlers Klöckner legt am Freitag im frühen Handel bis zu 18 Prozent zu. Laut einem Bericht des Handelsblatts könnte der Deal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...