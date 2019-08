Amazon.com (WKN:906866) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um bis zu 10 % der Anteile an der indischen Future Retail Ltd. zu erwerben (mit der Option, auch noch mehr zu kaufen), so ein Bericht von Bloomberg. Der Schritt ist ein Zeichen dafür, dass Amazon seine Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Einzelhandelsmärkte der Welt ausbauen will. Future Retail ist eine Kette mit mehr als 900 Filialen in Indien und kontrolliert insgesamt neun Supermarktmarken. Das Unternehmen ist nach ...

