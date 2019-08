BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat sich gegen eine Rückkehr Russlands in die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) ausgesprochen. Russland habe die wesentlichen Prinzipien im Umgang von Staaten miteinander verletzt und zeige sich wenig kooperativ, sagte Röttgen im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Die G7-Gruppe müsse sich zunächst die Frage stellen, was sie noch zusammenhalte und erreichen wolle, betonte Röttgen. Es gebe große Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen.

US-Präsident Donald Trump hatte vor dem G7-Gipfel in Biarritz erneut für die Wiederaufnahme Russlands in die Staatengruppe geworben. Neben Deutschland, Großbritannien und Frankreich hatte sich jüngst aber auch Kanada dagegen ausgesprochen. Die G7 hatten Russland 2014 wegen der Annexion der Krim aus der bisherigen G8-Gruppe ausgeschlossen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat für den am Samstag beginnenden G7-Gipfel Beratungen über einen Abbau von Ungleichheiten in der Welt ins Zentrum gestellt. Es wird aber erwartet, dass es vor allem auch um die zahlreichen weltpolitischen Spannungsfelder gehen dürfte.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2019 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.