Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag lässt Anleger eher vorsichtig agieren. Dennoch schafft es der Dax zum Start über 11.800 Punkte.

Die Hoffnung der Anleger ist seit anderthalb Jahren im Amt, 66 Jahre alt und spricht am Freitagnachmittag deutscher Zeit an den Rocky Mountains über die aktuellen Herausforderungen der US-Geldpolitik. Das Interesse der Investoren weltweit gilt Jerome Powell - alles andere rückt vorerst in den Hintergrund.

Entsprechend zurückhaltend dürften Börsianer am Freitag auch auf dem Frankfurter Börsenparkett agieren. Doch sie scheinen optimistisch zu sein, dass Powell beruhigende Signale liefert: Zum Handelsstart notiert der Dax 0,6 Prozent fester bei 11.812 Punkten.

Auch hierzulande erhoffen sich Anleger konkrete Hinweise darauf, ob die US-Notenbank um ihren Präsidenten Powell die Zinsen senkt. Einen solchen Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...