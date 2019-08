Continental (WKN: 543900) war nach der Finanzkrise 2009 einer der Renditetreiber im DAX. Vom Kurstief bei 9,78 Euro Anfang 2009 ging es in den folgenden Jahren hoch bis auf einen Kurs von 257,40 Euro im Januar 2018. In der Folge stürzte die Aktie regelrecht ab und verlor bis heute vom Hoch aus 2018 gesehen 58,7 % an Wert (Stand: 16.08.2019). Schauen wir uns mal genauer an, wie es zu diesem Frontalcrash kommen konnte. In welchen Bereichen verdient Continental Geld? Der Hannoveraner Konzern ist den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...