Die Analysten der Erste Group haben ihre Coverage der Aktien des heimischen Börsenneulings Addiko Bank mit einer Kaufempfehlung ("Buy") aufgenommen. Das Kursziel der Papiere wurde von dem Erste-Group-Analysten Mladen Dodig bei 24,0 Euro angesetzt.

Laut dem Wertpapierexperten Dodig sind die von dem Unternehmen in Aussicht gestellten Dividenden verlockend. In seiner jüngst veröffentlichten Studie nennt er die Dividendenvorhaben der Addiko Bank "außergewöhnlich". Seiner Ansicht nach basieren diese aber auch auf einer soliden Kapitalausstattung.

Die Verlagerung des Fokus hin zum Kreditwachstum sowie einige Maßnahmen zur Kosteneinsparung haben sich laut dem Analysten positiv auf die Zahlen des Unternehmens ausgewirkt. Dodig nennt die mittelfristigen Ziele der Bank ambitioniert, rechnet allerdings mit einem Anhalten des positiven Trends.

Die Gewinnschätzungen pro Aktie belaufen sich auf 2,06 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019, 2,57 Euro für 2020 und 3,02 Euro für das Jahr 2021. Die Dividendenprognosen liegen für das heurige sowie das kommende Geschäftsjahr 2020 bei 2,05 Euro. Für 2021 rechnet der Experte mit einer Dividende in der Höhe von 1,96 Euro.

Am Freitagvormittag notierten die Addiko-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 16,72 Euro.

