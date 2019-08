Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Osram von 36,75 auf 38,50 Euro angehoben und damit an das kolportierte Übernahmegebot von AMS angepasst. Die Einstufung der Aktie wurde auf "Halten" belassen. Nun steige die Chance auf einen Übernahmewettkampf, sollten die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle ihre bisherige Offerte von 35 Euro je Osram-Aktie über das AMS-Angebot hinaus erhöhen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte der Deal noch scheitern, sei zumindest kurzfristig mit einem deutlichen Kursrückgang zu rechnen./edh/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 07:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2019 / 08:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-08-23/09:46

ISIN: DE000LED4000