thyssenkrupp: Endlich auf dem richtigen Weg? Stahlfusion soll den Befreiungsschlag bringen

Wenn es am Aktienmarkt um eine mögliche Übernahme geht, ist es häufig zu beobachten, dass der Kurs des Käufers fällt, während die Anteilsscheine des zu übernehmenden Unternehmens nach oben klettern. Im Fall eines möglichen Zusammenschlusses von thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Klöckner & Co (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000) konnten am Freitag jedoch beide Titel Kurszuwächse verbuchen.

Die Wirtschaftszeitung hatte von einer möglichen Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co durch Deutschlands größtem Stahlkonzern berichtet. Später meldete das "Handelsblatt", wonach ein solcher Deal geprüft wird. thyssenkrupp ist immer noch dabei, sich ganz neu aufzustellen, nachdem die EU-Kommission eine Fusion des eigenen Stahlgeschäfts mit den europäischen Stahlaktivitäten von Tata Steel (WKN: A0DQQE / ISIN: TH0692010R12) untersagt hatte.

