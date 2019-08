Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Japan ist im Juli erneut von 0,7% auf 0,5% gesunken, während die Kernrate mit 0,6% (+0,1 Prozentpunkte) zulegen konnte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar hätten die Ergebnisse somit im Wesentlichen den Markterwartungen entsprochen. Gleichwohl würden die Inflationsdaten unterstreichen, dass die Bank of Japan weiterhin ihr selbstgestecktes Inflationsziel einer Teuerungsrate um 2% sehr deutlich verfehle. Somit wachse der Druck auf die japanische Notenbank in den kommenden Monaten die geldpolitischen Zügel noch weiter zu lockeren. Fraglich sei indes, ob den japanischen Währungshütern hierfür noch genügend geldpolitische Instrumente zur Verfügung stünden. (23.08.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...