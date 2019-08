Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das alljährliche Wirtschaftssymposium in Jackson Hole der Notenbank von Kansas City wird auch in diesem Jahr wieder an den Finanzmärkten aufmerksam beobachtet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Allen voran dürfte dabei die heutige Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell im Mittelpunkt des Interesses stehen. In Anbetracht der durch die am Mittwoch im Gesprächsprotokoll der letzten FED-Sitzung offenbarten Uneinigkeit bezüglich der Zinspolitik innerhalb des Offenmarktkomitees (FOMC), würden sich Beobachter von der Rede Powells Hinweise auf die weitere geldpolitische Ausrichtung erhoffen. Nachdem die Zinssenkung im Juli noch als Versicherung gegen konjunkturelle Abschwungrisiken bezeichnet worden sei, stelle sich die Frage, ob der FED-Chef an dieser Sichtweise festhalte, oder aber verbal die Tür für einen längeren Zinssenkungszyklus in den USA öffne. ...

