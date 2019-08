Der Chevrolet Bolt kommt im neuen Modelljahr auf eine leicht gestiegene Reichweite auf jetzt bis zu 259 Meilen (ca. 417 km). Dank einer neuen Zellchemie steigt die Kapazität der Batterie leicht. In einer Mitteilung gibt General Motors die Kapazität jetzt mit 66 kWh an, also sechs kWh mehr. Die Reichweite gegenüber früheren Modelljahren steigt damit um rund 34 Kilometer. Das Batteriepaket selbst wird ...

